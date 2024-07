Ein Vertrag für die Zukunft der Welt - und was Österreich dazu beiträgt

Im Gegensatz dazu gehört Österreich zu den sechs Ländern in der UNO, die bisher am besten „performt“ haben. Mehr als vier Fünftel der gesteckten Ziele wurden erreicht. Gehaltsangleichung zwischen Männern und Frauen, Ausbildungschancen, Gesundheitsversorgung, Jugendförderung, Trinkwasserqualität, Biolandwirtschaft – alles Bereiche, wo klare Fortschritte erzielt wurden.

Diese Vorwürfe will Edtstadler nicht einfach unwidersprochen hinnehmen. „Diese russische Sicht der Dinge ist eine völlige Überhöhung der eigenen, russischen Position“, sagt sie später und beharrt: Es sei vielmehr Russland, das für die Invasion in der Ukraine und Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sei. Dass das wohl auch ein Grund dafür ist, warum so manche Verbesserung der Lage weltweit nicht erreicht wurde, muss die Ministerin erst gar nicht explizit dazusagen.

UNO-Hauptsitz in New York

„Froh und stolz“ sei sie, sagt Edtstadler, die für die Umsetzung der Agenda-2030 zuständige Ministerin.

Aber es gehe nicht nur darum, welche Ziele Österreich erreichen wolle, führt sie gegenüber dem KURIER aus: Die internationale Zusammenarbeit müsse gestärkt werden, um eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft für alle zu gestalten. „Alle sollen in die gleiche Richtung gehen.“

Was noch zu tun ist

Zuspruch und Lob von Ministern gleichgesinnter Staaten in der UNO sind groß, doch es bleibt noch Vieles zu tun. So heißt es im 270 Seiten starken Bericht Österreichs, der nun vor der UNO in New York präsentiert wurde, dass besonders im Bereich Klimaschutz noch nachgeholt werden müsse.

So werden etwa in Österreich jährlich acht Tonnen Co2 pro Kopf ausgestoßen, mehr als im EU-Schnitt (7,4 Tonnen): Auch die Bodenversiegelung sei viel zu hoch, seit 2010 nahm sie um 11 Prozent zu. Und mit dem Verbrauch von Rohstoffen geht Österreich ebenfalls zu verschwenderisch um: 20, 8 Tonnen pro Kopf sind es pro Jahr, um sechs Tonnen pro Kopf mehr als im EU-Durchschnitt.

Was in Österreichs Bericht an die UNO ebenfalls kritisiert wird: Noch immer habe das Land keinen nationalen Energie- und Klimaplan. Dieses Manko hat Österreich immerhin schon ein Vertragsverletzungsverfahren der EU eingetragen. Ob Österreich seine gesteckten Ziele bis 2030 erreichen wird? Edtstadler gibt zu bedenken: „Das wird darauf ankommen, welche Regierung künftig im Amt ist.“