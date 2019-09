Ungarn wirbt für Serbiens und Montenegros EU-Beitritt

Ungarn: Rechtsstaatlichkeit kein Kriterium

Was das EU-Budget und die Fördermittel betrifft, lehnt Budapest es weiterhin heftig ab, diese von politischen Kriterien wie der Rechtsstaatlichkeit abhängig zu machen. Entsprechend der Linie der ungarischen Regierung stellte Kovacs das Thema Migration auch in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Er übte heftige Kritik am Wechsel des politischen Kurses in Migrationsfragen durch die neue italienische Regierung.