8,1 Millionen Ungarn sind am Sonntag wahlberechtigt, die Wahlbeteiligung könnte heuer vergleichsweise hoch ausfallen. 10.047 Wahllokale gibt es, die bis 19 Uhr geöffnet haben. Danach wird mit der Auszählung begonnen. Hochrechnungen gibt es keine, nur Exit Polls, die aber zum Teil wenig aussagekräftig sind.

Medián veröffentlicht am Sonntagabend nach Schließung der Wahllokale die kumulierten Ergebnisse der jüngsten Umfragen von Donnerstag, Freitag und Samstag. Die rund 500.000 Stimmen von Auslandsungarn werden zudem erst am Donnerstag oder Freitag ausgezählt.

Ab 20 Uhr werden erste Ergebnisse veröffentlicht, ländliche Wahlkreise werden früher ausgezählt und können erste Ergebnisse verzerren. Bei großem Vorsprung der Sieger-Partei könnte das vorläufige Ergebnis recht bald am Sonntagabend feststehen; wird es ein knappes Rennen, kann es bis spät in die Nacht auf Montag dauern. Bei den vergangenen Wahlen ist die erfolglose Opposition gegen 23 Uhr vor die Presse getreten, um ihren Sieg anzuerkennen.