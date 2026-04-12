Ausland

Ungarn hat gewählt: Das ist das Ergebnis

Machtwechsel in Ungarn, Péter Magyar siegt. Hier sind die Ergebnisse der ungarischen Parlamentswahl.
12.04.2026, 23:07

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HUNGARY-VOTE

Die Wahllokale sind geschlossen, die Stimmen beinahe vollständig ausgezählt. Die Stimmen der rund 500.000 Auslandsungarn werden erst im Laufe der Woche ausgezählt. Mit einer Wahlbeteiligung von 77,80 Prozent wurde ein neuer Rekord erreicht. Péter Magyar (TISZA) löst den amtierenden Ministerpräsidenten Viktor Orbán (Fidesz) ab. Hier sehen Sie die Ergebnisse der ungarischen Parlamentswahl.

Bei der Listenwahl liegt Tisza auf Platz 1 vor Fidesz. Mi Hazánk, eine rechtsextreme Partei, erreicht knapp sechs Prozent. Auf den letzten beiden Plätzen liegen Demokratikus Koalíció und Magyar Kétfarkú Kutya Párt, eine Satirepartei.

Die Sitzverteilung im Parlament sieht wie folgt aus. Tisza erreicht eine Zweidrittelmehrheit, somit kann Péter Magyar Einfluss auf die Verfassung nehmen. Dahinter liegen Viktor Orbán mit seiner Fidesz-Partei und Mi Hazánk. Demokratikus Koalíció und Magyar Kétfarkú Kutya Párt ziehen nicht ins Parlament ein.

Viktor Orbán
Agenturen, kurier.at, erf  |   |  Aktualisiert vor 1 Minute

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