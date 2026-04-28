Ungarn

Nach Wahl-Schlappe: Jetzt bot Orbán seinen Rücktritt als Parteichef an

Der Fidesz-Vorstand lehnte das allerdings ab. Die Entscheidung über Orbáns Schicksal wird am 13. Juni auf dem Parteikongress getroffen.
28.04.2026, 13:20

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Viktor Orbán sitzt am Tisch, den Kopf in die Hand gestützt, neben ihm ein weiterer Mann im Anzug.

Auf einer Sitzung des Vorstandes seiner Fidesz-Partei hat der scheidende ungarische Premier Viktor Orbán am Dienstag seinen Rücktritt als Fidesz-Vorsitzender angeboten. Der Vorstand hätte dieses Angebot abgelehnt, berichtete das Onlineportal "Telex.hu" unter Berufung auf Fidesz-Politiker. Auf der Sitzung seien weiter Vorbereitungen für den Fidesz-Parteikongress am 13. Juni getroffen worden.

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Bei dem Kongress wird über das Schicksal Orbáns entschieden. Dieser hatte nach der schweren Wahlniederlage seiner Partei bei den Parlamentswahlen am 12. April erklärt, er wolle seine Tätigkeit als Parteivorsitzender nur fortsetzen, sollte ihm der Kongress im Juni das Vertrauen aussprechen. Orbán hatte inzwischen auch sein Parlamentsmandat zurückgegeben, weil er sich nach eigener Aussage der Neustrukturierung des ungarischen nationalen Lagers widmen wolle.

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