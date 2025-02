Weidel zu Besuch bei Orbán: "Ungarn ist unser großes Vorbild"

Alice Weidel, Kanzlerkandidatin der rechtspopulistischen deutschen AfD, hat bei ihrem Besuch in Budapest Ungarn in höchsten Tönen gelobt und als Vorbild bezeichnet. "Ungarn ist das Bollwerk gegen illegale Migration", sagte sie am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Regierungschef Viktor Orbán. Ungarn sei für die AfD ein Symbol für Vernunft, Souveränität, Unabhängigkeit und Meinungsfreiheit.

Für den Fall einer AfD-Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl am 23. Februar in Deutschland versprach Weidel: "Wir werden dem Pfad von Ungarn, unserem großen Vorbild, folgen." Deutschland sei "schwach" geworden, kritisierte die AfD-Co-Parteichefin. Sie kritisierte die deutsche Energie- und Migrationspolitik und bekräftigte die Position der AfD, die Kompetenzen der Europäischen Union zurückzubauen.

Orbán, der seit 2010 fast durchgehend mit Zwei-Drittel-Mehrheit regiert, steht wegen der Situation der Rechtsstaatlichkeit und der Pressefreiheit seit Jahren in der Kritik. Die Europäische Union hält deswegen einen Teil der Ungarn zustehenden EU-Gelder zurück.