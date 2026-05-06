Ungarn retourniert beschlagnahmtes Geld und Gold an Ukraine

Das in Ungarn beschlagnahmte Geld und Gold der staatlichen ukrainischen Oschadbank ist an die Ukraine zurückerstattet. Das gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij am Mittwoch auf seiner Plattform X bekannt. Der Präsident dankte Ungarn für seinen "konstruktiven Beitrag und diesen zivilisierten Schritt", zitierte das Onlineportal HVG.hu.

Zugleich bezeichnete Selenskij die Rückgabe als einen wichtigen Schritt in den Beziehungen seines Landes zu Ungarn. Die Beschlagnahme hatte sich am 5. März ereignet, als die ungarische Terrorabwehr-Einheit TEK an einer Tankstelle zwei aus Österreich kommende ukrainische Geldtransporter stoppte und das transportierte Geld und Gold konfiszierte. Dabei soll es sich um 40 Millionen US-Dollar (34,23 Mio. Euro), 35 Millionen Euro sowie neun Kilogramm Gold gehandelt haben, die im Rahmen einer Übereinkunft mit der österreichischen Raiffeisenbank transportiert und laut Kiew entsprechend deklariert wurden.