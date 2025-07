Unbewaffnete erschossen: US-Ministerium fordert nur einen Tag Haft

In einem aufsehenerregenden Fall von Polizeigewalt in den USA hat das Justizministerium für einen an dem Einsatz beteiligten und verurteilten Polizisten eine Haftstrafe von nur einem Tag gefordert. Dies geht aus einem Antrag des Justizministeriums hervor.

36 Schüsse

Drei Polizeibeamte waren an der Razzia am 13. März 2020 in Louisville (Bundesstaat Kentucky) beteiligt und drangen in der Nacht in die Wohnung von Breonna Taylor und ihrem damaligen Freund Kenneth Walker ein. Es ging um Drogen, die Jamarcus Glover, ein Ex-Freund Taylors, dort deponiert haben soll, die aber letztlich nie gefunden wurden.

Die Polizisten in Zivilbekleidung wurden in der Wohnung von Walker empfangen. Er glaubte, die Beamten seien Einbrecher bzw. Kriminelle und gab aus seiner legal erworbenen Waffe merhere Schüsse ab. Ein Beamter wurde am Bein getroffen. Die Polizisten hätten sich nicht als solche identifiziert, sagte Walker später aus. Die drei Beamten erwiderten Sekunden später das Feuer, gaben insgesamt 36 Schüsse ab. Sechs davon trafen Breonna Taylor. Sie starb noch am Tatort. Walker blieb unversehrt.