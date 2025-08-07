Über 300 Tote im Ostkongo: UN fordert Ende der Angriffe

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk hat die tödlichen Angriffe auf Zivilisten im Osten der Demokratischen Republik Kongo verurteilt. Allein zwischen dem 9. und 21. Juli wurden in der Provinz Nord-Kivu mindestens 319 Personen getötet, wie das UN-Menschenrechtsbüro am Mittwoch mitteilte. Mutmaßliche Täter sind demnach Rebellen der Gruppe M23, die vom Nachbarland Ruanda unterstützt wird, sowie weitere bewaffnete Gruppen.

Mindestens 48 Frauen und 19 Kinder getötet Es handele sich um eine der höchsten dokumentierten Todeszahlen bei derartigen Angriffen seit dem Wiedererstarken der M23 im Jahr 2022. Die meisten Opfer seien Bauern, die während der Pflanzzeit auf ihren Feldern übernachteten. Mindestens 48 Frauen und 19 Kinder starben. Türk forderte: "Alle Angriffe auf Zivilisten müssen sofort eingestellt und alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden." Auch sei er entsetzt über das Anhalten der Kämpfe trotz eines in Doha unterzeichneten Waffenstillstands.

Schwerer Anschlag während Sonntagsgebets Einen besonders schweren Angriff verübte die islamistische Gruppierung "Allied Democratic Forces" (ADF) während des Sonntagsgebets im Dorf Komanda, das in der Provinz Ituri liegt. Mindestens 40 Menschen - darunter 13 Kinder - wurden ermordet. Auch brannten die Anhänger der Gruppierung mindestens 27 Geschäfte, vier Häuser und drei Autos nieder. Knapp drei Wochen zuvor hatten sie bereits in einem anderen Dorf in der Provinz mindestens 70 Zivilisten getötet.