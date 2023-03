UN-Generalsekretär Guterres in Kiew eingetroffen

UNO-Generalsekretär António Guterres ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Guterres sei in der Nacht auf Mittwoch in der Hauptstadt Kiew angekommen, sagte Sprecher Stéphane Dujarric auf Anfrage der Deutschen Presse Agentur. Der UNO-Chef war am Dienstag in Polen gelandet.

Bei seinem dritten Besuch in Kiew seit Kriegsbeginn soll der 73-Jährige am Mittwoch unter anderem Präsident Wolodymyr Selenskij für Gespräche über die Verlängerung des Getreideabkommens treffen.