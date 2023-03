EU-Verteidigungsminister beraten über Munition für Kiew

"Wichtig ist, dass wir generell in Europa in die Lage versetzt werden, die notwendige Produktion voranzutreiben, was Munition anbelangt", sagte Tanner dazu im Ö1-"Morgenjournal" am Mittwoch. "Dabei geht es, aber nicht nur, um die Ukraine. Wir müssen uns auch für den Eigenbedarf besser aufstellen."

Bereits im Februar hatte der estnische Außenminister Urmas Reinsalu bei einem EU-Ministertreffen gesagt, der Ukraine gingen die Geschoße aus. Man sei in einer Situation, dass Russland an einem Tag so viel Geschoße nutze, wie sie in der EU in einem Monat produziert würden. Um der Ukraine die dringend benötigte Munition zur Verfügung zu stellen, wird bei dem aktuellen Informellen EU-Verteidigungsministerrat in Stockholm erwogen, lieferwilligen Mitgliedstaaten einen deutlich höheren Anteil der Kosten aus EU-Mitteln zu erstatten als bisher. Dafür könnte eine weitere Milliarde Euro zur Verfügung gestellt werden.