Umfrage: AfD profitiert von neuer Asyl-Debatte

Das Rennen um die Führung in den deutschen Unionsparteien hat der AfD neuen Aufwind beschert. Die AfD hat einer Umfrage zufolge von der unionsinternen Diskussion über das Asylrecht in Deutschland profitiert. Wie aus dem am Montag veröffentlichten RTL/n-tv-Trendbarometer hervorgeht, legte die Partei im Vergleich zur Vorwoche um zwei Prozentpunkte auf 14 Prozent zu. Die Union aus CDU und CSU verlor einen Prozentpunkt und kam auf 27 Prozent.

Die Grünen lagen in der Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa bei 23 Prozent. Die SPD erreichte 14 Prozent, die FDP neun Prozent und die Linke acht Prozent. Für das neue Trendbarometer wurden zwischen Montag und Freitag vergangener Woche rund 2.500 Menschen befragt. Die Fehlertoleranz liegt bei 2,5 Prozentpunkten.