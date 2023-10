Ukrainischer Präsident Selenskij bei NATO-Treffen in Brüssel

Selenskyj sprach auch die Situation in Israel an, die am Donnerstag Thema des NATO-Treffens sein wird. Dazu ist auch eine Videoschaltung mit dem israelischen Verteidigungsminister Joav Galant geplant. "Wir sind im Krieg, wir wissen, was Terroranschläge bedeuten", so Selenskyi. Er empfehle den Anführern dieser Welt, nach Israel zu gehen und die Menschen zu unterstützen. "Einigkeit ist wichtiger als Alleinsein. Man darf den Aggressoren keine Möglichkeiten geben."