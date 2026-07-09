Insider: Putin gegen Friedensgespräche, Eskalation geplant

Russlands Präsident Wladimir Putin lehnt Insidern zufolge Friedensverhandlungen mit der Ukraine ab und bereitet stattdessen eine Eskalation des Konflikts vor. Die jüngsten ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Raffinerien und Häfen hätten Putins Entschlossenheit gestärkt, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von drei dem Kreml nahestehenden Personen. Zwei dieser Insider sagten, Putin werde den Konflikt stattdessen wahrscheinlich weiter verschärfen. Einer von ihnen, der den Präsidenten regelmäßig trifft, sprach von einer „hohen Wahrscheinlichkeit“ einer Eskalation in den kommenden Monaten. Die Angaben stehen im Widerspruch zu Äußerungen von US-Präsident Donald Trump vom Montag, wonach Putin ein Ende des Krieges wolle. Trump hatte in der vergangenen Woche getrennte Telefonate mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij geführt. Am Mittwoch hatte er sich zudem mit Selenskij am Rande des NATO-Gipfels getroffen.

Nadelstiche gegen NATO im Baltikum? Aus ukrainischen Regierungskreisen verlautete, Geheimdienstberichte deuteten darauf hin, dass Putin neue Militäreinsätze oder sogar einen Angriff auf ein anderes europäisches Land vorbereite. Russische Militärexperten diskutieren in der Öffentlichkeit zunehmend über eine Ausweitung des Krieges, einschließlich möglicher Angriffe auf europäische Ziele. Dazu zählten etwa NATO-Stützpunkte in den baltischen Staaten. Der ehemalige Beamte des russischen Verteidigungsministeriums, Andrei Ilnizki, schrieb zudem in einem Zeitungsbeitrag, eine nächste Phase des Konflikts könnte Angriffe auf NATO-Basen im Baltikum und in Rumänien sowie auf EU-Rüstungsbetriebe umfassen, die Drohnen mit großer Reichweite und Raketen für die Ukraine herstellen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wies dies am Donnerstag auf Nachfrage nicht zurück. Russland müsse seine Sicherheit stärken, hieß es dazu.