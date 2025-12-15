Ausland

Europäer schlagen "multinationale Truppe für die Ukraine" vor

"Multinationale Truppe" zur Sicherung eines möglichen Friedensabkommens.
15.12.25, 20:20
Die europäischen Verbündeten der Ukraine haben eine "multinationale Truppe" zur Sicherung eines möglichen Friedensabkommens vorgeschlagen. 

"Sowohl die USA als auch die Staats- und Regierungschefs Europas sprachen sich dafür aus, zusammenzuarbeiten, um der Ukraine im Kontext einer Vereinbarung zur Beendigung des Krieges robuste Sicherheitsgarantien und Unterstützungsmaßnahmen für den wirtschaftlichen Wiederaufbau zur Verfügung zu stellen", hieß es am Montag in Berlin.

USA fordern weiterhin, dass Ukraine den Donbass aufgibt

Die von Europa angeführte Truppe, die von den USA unterstützt werden solle, werde "bei der Regeneration der Streitkräfte der Ukraine, der Sicherung des Luftraums der Ukraine und der Gewährleistung sicherer Meere helfen, auch durch Operationen innerhalb der Ukraine", wurde in einer gemeinsamen Erklärung mehrerer europäischer Länder und der EU anlässlich eines Treffens mit den US-Gesandten in der deutschen Hauptstadt mitgeteilt.

