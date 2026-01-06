Inklusive Österreich: "Koalition der Willigen" berät in Paris

Die Europäer wollen am Dienstagnachmittag mit Vertretern der USA über die Absicherung eines möglichen Waffenstillstands im Ukraine-Krieg beraten. Insgesamt 35 Staaten sollen bei dem Treffen der "Koalition der Willigen" dabei sein. Österreich wird von ÖVP-Europaministerin Claudia Plakolm vertreten. Für die USA sollen nach Angaben aus Paris der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, teilnehmen.Auch der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskij wird erwartet, ebenso NATO-Chef Mark Rutte. Bei den Gesprächen soll es auch um eine multinationale Truppe zur Absicherung eines Friedens zwischen Russland und der Ukraine gehen. Ebenso will man über die Unterstützung der ukrainischen Armee, die langfristige Zusammenarbeit mit der Ukraine beim Thema Verteidigung und die Unterstützung des Landes im Falle neuer Angriffe beraten.

Koalition will Pläne für Sicherheitsgarantien konkretisieren Die "Koalition der Willigen" will bei dem Treffen in Paris nach französischen Angaben konkretere Pläne für Sicherheitsgarantien vorstellen. "Wir haben uns nun auf die operativen Modalitäten dieser Sicherheitsgarantien geeinigt", hieß es im Elysée. In Paris solle angekündigt werden, "was das Militärgeheimnis zu sagen erlaubt", hieß es weiter. Es sei das erste Mal seit vergangenem März, dass die 35 Mitglieder der Koalition wieder vollständig und persönlich zusammenkämen, betonte der Elysée-Palast. Es würden 27 Staats- und Regierungschefs erwartet. Aus den USA reisten Witkoff und Kushner an. Es sei das erste Mal, dass diese persönlich vertreten seien und ein Zeichen für die "Wiederannäherung" zwischen der Ukraine, Europa und den USA.

Selenskij sprach im Vorfeld des Gipfels mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron über eine Stärkung der Verteidigung seines Landes gegen Russland. Zugleich warb er für eine diplomatische Lösung des seit fast vier Jahren andauernden Krieges. "Diplomatie und echte Hilfe müssen Hand in Hand gehen", schrieb Selenskij auf der Online-Plattform X. "Russland stellt seine Angriffe auf unser Land nicht ein, und wir müssen jetzt die Luftverteidigung verstärken, um unsere Bevölkerung, unsere Gemeinden und die kritische Infrastruktur zu schützen." Selenskij kündigte auch ein Treffen mit US-Vertretern in Paris an.

Mögliche Überwachung von Waffenstillstand Thema Nach französischen Angaben geht es unter anderem um die Frage, inwiefern ein möglicher Waffenstillstand an der 1.400 Kilometer langen Kontaktlinie überwacht werden soll. Dies solle nicht durch Soldaten geschehen, sondern vor allem durch Drohnen und Satelliten. Mögliche Verletzungen des erhofften Waffenstillstands müssten anschließend bewertet werden, um eine angemessene Antwort zu finden. Der Elysée erinnerte daran, dass es nach der Annexion der Krim-Halbinsel 2014 täglich Meldungen über Verletzungen des Waffenstillstands gegeben habe. Auch die geplante multinationale Truppe soll Thema der Gespräche sein. Diese solle der Rückversicherung der Ukraine dienen. Die erste Sicherheitsgarantie bleibe die ukrainische Armee selber, die daher langfristig unterstützt werden solle, betonte der Elysée.