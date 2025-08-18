Vor Treffen mit Selenskij: Trump schließt Rückgabe der Krim aus

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskij eine Rückgabe der von Russland annektierten Halbinsel Krim und einen NATO-Beitritt der Ukraine ausgeschlossen. "Manche Dinge ändern sich nie", schrieb Trump auf Truth Social. Trump erklärte zudem, es liege an Selenskij, den Krieg zu beenden. "Der ukrainische Präsident Selenskij kann den Krieg mit Russland fast sofort beenden, wenn er will, oder er kann weiterkämpfen."

Trump wird am Montag - drei Tage nach seinem Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska - Selenskij sowie mehrere europäische Spitzenpolitiker im Weißen Haus empfangen. Auf Truth Social sprach Trump mit Blick auf den Montag von einem "großen Tag". Es sei eine "Ehre", so viele europäische Spitzenvertreter zu empfangen. Das bilaterale Treffen wird um 13.15 Uhr Ortszeit (19.15 Uhr MESZ) stattfinden, teilte das Weiße Haus mit. Für 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) ist zudem ein multilaterales Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs angesetzt.

Selenskij in Washington eingetroffen Der ukrainische Präsident Selenskij ist vor seinem Treffen mit US-Präsident Trump bereits in Washington eingetroffen. Das gab Selenskij am späten Sonntagabend auf X bekannt. Er betonte, der Ukraine-Krieg müsse "schnell" beendet werden, ein Frieden müsse zugleich "dauerhaft" sein. "Ich hoffe, dass unsere gemeinsame Stärke mit Amerika und mit unseren europäischen Freunden Russland zu einem echten Frieden zwingen wird", schrieb Selenskij auf Telegram. "Nicht wie es vor Jahren war, als die Ukraine die Krim und einen Teil unseres Ostens - einen Teil des Donbass - aufgeben musste und Putin das einfach als Sprungbrett für einen neuen Angriff nutzte", postete Selenskyj auf X weiter. Außerdem sei er dem US-Präsidenten für die Einladung dankbar, so der ukrainische Präsident.