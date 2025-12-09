Ukraine-Krieg: Selenskij will USA heute einen neuen Friedensplan vorlegen

Die Ukraine will den USA am Dienstag einen überarbeiteten Friedensplan zur Beendigung des Krieges mit Russland vorlegen. Dieser Plan umfasse 20 Punkte, sagte Präsident Wolodimir Selenskij nach einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs von Deutschland , Frankreich und Großbritannien am Montag in London.

Bei der besonders strittigen Frage der Gebietsabtretungen gebe es weiter keine Einigung. „Die Amerikaner sind prinzipiell kompromissbereit“, sagte Selenskyj. „Natürlich gibt es komplexe Territorialfragen, und dort wurde noch kein Kompromiss gefunden.“

Verhandlungsposition der Ukraine stärken

An dem kurzfristig anberaumten Treffen am Montag in London nahmen neben Selenskij der britische Premierminister Keir Starmer, der französische Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz teil. Ziel war es, die Position der Ukraine in den Verhandlungen zu stärken. Ein weiteres Thema war die Verwendung der im Westen eingefrorenen russischen Vermögenswerte zur Finanzierung der Ukraine. Zudem streben die europäischen Politiker Sicherheitsgarantien der USA an, um weitere Angriffe Russlands abzuschrecken.