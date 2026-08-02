Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Ausland

Schüsse im Rekrutierungszentrum in Odessa

Vier Personen wurden verletzt.
02.08.2026, 22:07

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Frachter vor der ukrainischen Hafenstadt Odessa.

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend in einem Rekrutierungszentrum in der ukrainischen Hafenstadt Odessa das Feuer auf die Angestellten eröffnet. Vier Männer seien dabei verletzt worden, einer von ihnen schwer, berichteten die örtlichen Medien. Der Schütze flüchtete daraufhin.

Warum die Ukraine den Online-Händler Wildberries erneut angreift

Die Polizei habe die Wohnung des Schützen ausfindig gemacht, berichtete die Zeitung „Dumskaja“. Der Mann habe sich dort verschanzt. Über das weitere Vorgehen der Polizei und die Motive des Mannes lagen vorerst keine Erkenntnisse vor.

Agenturen, jde  | 

Kommentare