Der Abschuss sei im Raum Saporischschja gegen 4.00 Uhr am Donnerstag in der Früh (3.00 Uhr MESZ) erfolgt, als die Su-34 "einen Terrorangriff auf die Stadt Saporischschja verübte und gelenkte Fliegerbomben abwarf", teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Unabhängig können die Angaben bisher nicht bestätigt werden.

Die Su-34 ist ein taktischer Jagdbomber, der zwar noch zu Sowjetzeiten entwickelt, aber erst seit 2006 seriell produziert wird. Insgesamt wurden bisher rund 150 Stück hergestellt.