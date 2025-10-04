Ukraine: Personenzug bei russischem Angriff getroffen

Bei einem russischen Angriff auf einen Bahnhof in der nordukrainischen Region Sumy ist ein Personenzug getroffen worden. Etwa 30 Verletzte gab es nach Angaben örtlicher Behörden. Todesopfer wurden demnach zunächst nicht gemeldet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij sprach am Samstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram von einem "brutalen russischen Drohnenangriff auf den Bahnhof in Schostka". Die Russen hätten gewusst, dass sie Zivilisten ins Visier nahmen. "Das ist Terrorismus, den die Welt nicht ignorieren darf", schrieb Selenskij. Er veröffentlichte dazu ein Video, das einen zerstörten, brennenden Waggon und weitere Waggons mit herausgerissenen Fenstern zeigte.

Regionalgouverneur Oleh Hryhorow zufolge traf der Angriff einen Zug, der von Schostka in die Hauptstadt Kiew fahren sollte. Rettungskräfte, Ärzte und Sanitäter seien vor Ort im Einsatz, hieß es weiter. Russland hat seine Luftangriffe auf die Bahn-Infrastruktur der Ukraine in den vergangenen Monaten verstärkt. Zuletzt wurden fast täglich Bahnanlagen getroffen.