Nach ukrainischen Drohnenangriffen: Häuserbrände und Autobahnsperre

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Russland meldet größere ukrainische Drohnenangriffe, die Brände und eine Autobahnsperrung in den Regionen Kursk und Woronesch verursachten.

Der russische Geheimdienst FSB vereitelte einen Brandanschlag auf den Schienenverkehr durch zwei Ukrainer in Primorje.

Russische Raketen- und Drohnenangriffe töteten fünf Menschen in Saporischschja, während mehrere Regionen in der Ukraine angegriffen wurden.

Russland meldet wieder einen größeren ukrainischen Drohnenangriff. Dabei seien in der Region Kursk Wohnhäuser in Brand geraten und in der südrussischen Region Woronesch eine wichtige Autobahn blockiert worden, teilten die Behörden am Montag mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Insgesamt schoss die Luftabwehr 162 ukrainische Drohnen in der Nacht ab. Am Vortag hatte die Ukraine in einem spektakulären Angriff fünf russische Militärflugplätze attackiert. Mehr dazu finden Sie hier:

Angriffe wurden in den grenznahen russischen Regionen Kursk, Lipezk, Belgorod, Woronesch und Orjol, aber auch in den etwas weiter entfernten Gebieten Rjasan und Tambow gemeldet. In der Nacht auf Montag seien allein 57 Drohnen über Kursk zerstört worden. Dort hätten herabfallende Drohnentrümmer Brände in mehreren Häusern verursacht und einen Wohnblock beschädigt, teilte Regionalgouverneur Alexander Chinschtein auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. In der Region Woronesch wurden den Angaben zufolge 16 Drohnen abgeschossen. Drohnentrümmer hätten Stromleitungen durchtrennt, die dann auf die Autobahn M-4 gestürzt seien, erklärte Regionalgouverneur Alexander Gussew. Ein kleiner Abschnitt der Autobahn, die die Städte Moskau, Woronesch, Rostow am Don und Krasnodar verbindet, sei gesperrt worden. Drohnentrümmer hätten zudem mehrere Hausfassaden beschädigt. In Lipezk erlitt eine Person nach Angaben von Gouverneur Igor Artamonow leichte Verletzungen.

FSB vereitelt Brandanschlag Russlands Geheimdienst FSB hat laut einem Medienbericht einen Brandanschlag auf den russischen Schienenverkehr in der ostrussischen Region Primorje vereitelt. "Es wurde festgestellt, dass zwei 19-jährige Einwohner der Region Primorje auf Befehl ukrainischer Geheimdienste und in Erwartung einer finanziellen Belohnung Brandstiftungen an gleisseitigen Relaisschränken begingen", zitierte die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti den Geheimdienst. Am Vortag hatte die Ukraine in einem spektakulären Angriff fünf russische Militärflugplätze mit strategischen Kampfbombern attackiert, die teilweise Tausende Kilometer von der Grenze entfernt lagen. Bei dem Manöver nutzte der ukrainische Geheimdienst eigenen Angaben nach kleine Drohnen, die in Lkw nahe an die Flugplätze herangefahren wurden. Es war auch eine Demonstration der Stärke kurz vor der zweiten Runde der Verhandlungen über eine Waffenruhe. Die Gespräche sollen am heutigen Montag in Istanbul beginnen.

Russische Raketen- und Drohnenangriffe töten Ukrainer Russland hat auf die Zerstörung mehrerer Kampfbomber mit neuen schweren Drohnen- und Raketenangriffen in der Nacht auf die benachbarte Ukraine reagiert. In der südostukrainischen Region Saporischschja wurden nach Angaben örtlicher Behörden fünf Menschen getötet. In dem Dorf Ternuwate seien drei Frauen bei russischem Beschuss ums Leben gekommen, teilte Regionalgouverneur Iwan Fedorow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Ein Geschäft und mehrere Häuser seien schwer beschädigt worden. In einem nahe gelegenen Bezirk sei ein Mann bei einem russischen Angriff mit einer Lenkbombe getötet worden. Insgesamt seien in der Region neun Menschen verletzt und ein Privathaus zerstört worden.

In der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine wurden nach Behördenangaben sechs Zivilisten verletzt. Unter den Betroffenen seien auch zwei Kinder, teilte Militärgouverneur Oleh Synjehubow mit. Demnach hat das russische Militär die Gebietshauptstadt in den frühen Morgenstunden zunächst mit Drohnen attackiert. Kurz darauf wurde auch der Einschlag von zwei ballistischen Raketen registriert. Beide hätten aber keinen größeren Schaden angerichtet, schrieb Synjehubow bei Telegram. In der zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk waren einmal mehr die Städte Nikopol und Marhanez am Fluss Dnipro gegenüber dem Kernkraftwerk Saporischschja Ziel russischer Angriffe. "Drei Menschen im Alter von 68, 51 und 72 Jahren wurden verletzt", teilte Militärgouverneur Serhij Lyssak mit. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden. Zudem habe es Schäden in einer medizinischen Einrichtung, in einer Feuerwache und in einem Geschäft gegeben.