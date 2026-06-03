Kurz vor Beginn von Petersburger Wirtschaftsforum: 7 Tote bei Drohnenangriff

Bei einem Drohnenangriff im russisch kontrollierten Teil der ostukrainischen Region Donezk sind nach Angaben der Besatzungsbehörden sieben Menschen getötet und elf weitere verletzt worden.

Die Drohne habe einen Reisebus getroffen, der zwischen Moskau und Simferopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim unterwegs gewesen sei, teilte der von Moskau eingesetzte Regionalgouverneur Denis Puschilin auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.