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Ausland

Ukraine attackierte russische Ölanlagen bei St. Petersburg

Kiew geht gegen die russische Ölinfrastruktur vor: Ziel waren offenbar der Ölhafen von St. Petersburg und der Hafen Wyssozk.
04.07.2026, 09:40

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Eine Drohne trägt eine zylindrische Last unter sich.

Zusammenfassung

  • Die Ukraine griff erneut mit Drohnen russische Ölanlagen bei St. Petersburg an; laut Gouverneur wurden im Umland 67 Drohnen abgeschossen.
  • Hinweise aus Telegramkanälen deuten auf mögliche Treffer in Wyssozk und am Ölhafen von St. Petersburg hin, während Moskau landesweit 389 abgefangene Drohnen meldete.
  • Bei einem russischen Bombenangriff auf das Zentrum der nordostukrainischen Stadt Sumy wurden mindestens vier Menschen getötet und 27 weitere verletzt.

Die Ukraine hat erneut russische Ölanlagen an der Ostsee bei St. Petersburg mit Drohnen angegriffen. Der Gouverneur des Umlands der Metropole, Alexander Drosdenko, berichtete, dass 67 feindliche Drohnen abgeschossen worden seien. Dafür gab es keine unabhängige Bestätigung, es deutet aber auf einen größeren Angriff hin.

Im Hafen von Wyssozk am Finnischen Meerbusen seien Teile von Drohnen abgestützt, sagte Drosdenko der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge. In Wyssozk gibt es ein großes Terminal zur Ölverladung.

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Wieder Treffer auf Ölhafen von St. Petersburg?

Zudem scheint auch der Ölhafen von St. Petersburg selbst getroffen worden zu sein, wie Videos in russischen wie ukrainischen Telegramkanälen nahelegen. Von der Führung der Millionenstadt gab es dazu keine Angaben.

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte nur Angriffe auf das Umland von St. Petersburg, aber nicht auf das Stadtgebiet. Landesweit seien über Nacht 389 ukrainische Kampfdrohnen abgefangen worden, hieß es.

Zuletzt hatte die Ukraine Anfang Juni Tanks im Ölhafen von St. Petersburg in Brand geschossen, als dort das Internationale Wirtschaftsforum von Kremlchef Wladimir Putin beginnen sollte. Die Stadt liegt mehr als 1.000 Kilometer von der Ukraine entfernt.

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Tote bei Bombenangriff auf ukrainische Stadt Sumy

In der nordostukrainischen Großstadt Sumy wurden am Freitagabend mindestens vier Menschen durch einen russischen Bombenangriff getötet, wie Präsident Wolodimir Selenskij mitteilte. Außerdem gebe es 27 Verletzte. In den Trümmern eines Wohnhauses würden noch Verschüttete vermutet. Nach Angaben der Gebietsverwaltung von Sumy hatte die russische Luftwaffe das Stadtzentrum mit sechs Gleitbomben angegriffen. Kampfjets klinken diese Bomben noch im sicheren eigenen Luftraum aus, sie werden dann über Dutzende Kilometer ins Ziel gelenkt.

Wladimir Putin Ukraine
Agenturen, bea  | 

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