Vor dem Winter: Russland attackiert ukrainische Energieinfrastruktur

Wie schon in den Jahr zuvor nimmt Russland vor Beginn des Winters die ukrainische Energieinfrastruktur vermehrt ins Visier, die Angriffe wurden verstärkt. Dem staatlichen ukrainischen Energiekonzern Naftogaz zufolge wurde die Gasinfrastruktur seit Oktober mindestens achtmal attackiert. In der Nacht auf Samstag soll ein russischer Angriff einen Brand in einer Gasanlage in der ukrainischen Region Poltawa ausgelöst haben, erklärten Rettungsdienste.

Nuklearterrorismus Am Freitag hat die Ukraine Russland gezielte Angriffe auf für Atomkraftwerke wichtige Umspannwerke vorgeworfen. Dies trage die Züge von "Nuklearterrorismus" und sei eine schwere Verletzung des humanitären Völkerrechts, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums in Kiew. Das Ministerium bezog sich auf eine Mitteilung der in Wien ansässigen Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) vom Donnerstag. Die IAEA hatte von militärischen Aktivitäten berichtet, die zu Schäden an für die nukleare Sicherheit wichtigen Umspannwerken geführt hätten. Die Behörde nannte Vorfälle in der Nähe der Atomkraftwerke Südukraine und Chmelnyzkyj. Zudem habe das Kraftwerk Riwne die Leistung von zwei seiner vier Reaktoren drosseln müssen.

Die Energieminister der Gruppe der Sieben (G7) verurteilten während ihres Treffens im kanadischen Toronto die russischen Angriffe auf das ukrainische Energiesystem. "Die jüngsten russischen Angriffe auf die Erdgasinfrastruktur der Ukraine schaffen Risiken für die Bevölkerung und Menschenleben", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Die G7 wollen die Ukraine zudem bei der Deckung ihres Energiebedarfs unterstützen. Auch die Ukraine greift Infrastruktur an Auch die Ukraine greift vermehrt - und Energieanlagen an. Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes SBU hat die Ukraine seit Jahresbeginn 160 russische Öl- und Energieanlagen getroffen. Die fortgesetzten Angriffe sollten die Fähigkeit Russlands verringern, seinen Krieg zu finanzieren, sagte SBU-Chef Wassyl Maljuk. So teilte der ukrainische Militärgeheimdienst mit, ein Angriff am Freitag habe zu Explosionen an einer Pipeline für Erdölprodukte in der Region Moskau geführt und den Betrieb dort unterbrochen. Dabei seien Leitungen für Benzin, Diesel und Kerosin für die russische Armee zerstört worden.