Meinl-Reisinger mit unangekündigtem Blitzbesuch in der Ukraine
Zusammenfassung
- Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ist zu einem offiziellen Besuch in Odessa eingetroffen.
- Der ukrainische Außenminister Sybiha betonte das persönliche Engagement Meinl-Reisingers und die Dynamik der bilateralen Beziehungen.
- Das Treffen begann mit einer Ehrung gefallener ukrainischer Verteidiger; es ist Meinl-Reisingers dritter Besuch seit März.
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos), ist am Mittwoch kurz vor Mittag zu einem offiziellen Besuch in der ukrainischen Hafenstadt Odessa eingetroffen. Dies gab der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha auf der Social-Media-Plattform X bekannt, wie die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtete.
"Ich freue mich, heute meine liebe österreichische Kollegin Beate Meinl-Reisinger zu ihrem dritten Besuch in der Ukraine seit ihrem Amtsantritt im März in Odessa begrüßen zu dürfen", schrieb Sybiha.
Ukrainisch-österreichische Beziehungen
Er fügte hinzu, dass er das persönliche Engagement von Meinl-Reisinger, das die intensive Dynamik der ukrainisch-österreichischen Beziehungen ergänze, sehr schätze. Sybiha sagte auch, dass das Treffen mit seiner österreichischen Amtskollegin mit einer Ehrung der gefallenen Verteidiger Europas aus der Ukraine begonnen habe.
Meinl-Reisinger hatte am 14. März Kiew besucht. Es war ihre erste Auslandsreise nach ihrer Ernennung am 3. März 2025 gewesen. Am 9. Mai war die Außenministerin mit drei Dutzend EU-Außenministern und Diplomaten zur Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine ins westukrainische Lwiw (Lemberg) gereist.
