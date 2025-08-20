Ausland

Meinl-Reisinger mit unangekündigtem Blitzbesuch in der Ukraine

++ HANDOUT ++ UKRAINE - AUSSENMINISTERIN MEINL-REISINGER IN ODESSA EINGETROFFEN: MEINL-REISINGER / SYBIHA
Die Neos-Außenministerin traf zu einem offiziellen Besuch in Odessa ein. Es ist ihre bereits dritte Reise in die Ukraine.
20.08.25, 11:51
  • Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ist zu einem offiziellen Besuch in Odessa eingetroffen.
  • Der ukrainische Außenminister Sybiha betonte das persönliche Engagement Meinl-Reisingers und die Dynamik der bilateralen Beziehungen.
  • Das Treffen begann mit einer Ehrung gefallener ukrainischer Verteidiger; es ist Meinl-Reisingers dritter Besuch seit März.

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos), ist am Mittwoch kurz vor Mittag zu einem offiziellen Besuch in der ukrainischen Hafenstadt Odessa eingetroffen. Dies gab der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha auf der Social-Media-Plattform X bekannt, wie die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtete.

"Ich freue mich, heute meine liebe österreichische Kollegin Beate Meinl-Reisinger zu ihrem dritten Besuch in der Ukraine seit ihrem Amtsantritt im März in Odessa begrüßen zu dürfen", schrieb Sybiha. 

Ukrainisch-österreichische Beziehungen

Er fügte hinzu, dass er das persönliche Engagement von Meinl-Reisinger, das die intensive Dynamik der ukrainisch-österreichischen Beziehungen ergänze, sehr schätze. Sybiha sagte auch, dass das Treffen mit seiner österreichischen Amtskollegin mit einer Ehrung der gefallenen Verteidiger Europas aus der Ukraine begonnen habe.

Meinl-Reisinger hatte am 14. März Kiew besucht. Es war ihre erste Auslandsreise nach ihrer Ernennung am 3. März 2025 gewesen. Am 9. Mai war die Außenministerin mit drei Dutzend EU-Außenministern und Diplomaten zur Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine ins westukrainische Lwiw (Lemberg) gereist.

