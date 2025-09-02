Ukraine-Krieg: Rund 2.000 Soldaten aus Nordkorea gefallen

Der Abgeordnete Lee Seong-kweun sagte am Dienstag in Seoul, der südkoreanische Geheimdienst gehe auf Grundlage neuer Schätzungen davon aus, dass die Zahl der getöteten nordkoreanischen Soldaten auf rund 2.000 gestiegen sei. Im April war der Geheimdienst noch von mindestens 600 getöteten Nordkoreanern ausgegangen.

Mehr als 10.000 Soldaten entsandt

Nach Erkenntnissen südkoreanischer und westlicher Geheimdienste hatte Nordkorea im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Soldaten nach Russland entsandt, die vor allem in der Grenzregion Kursk eingesetzt wurden.

Wie der Abgeordnete Lee am Dienstag sagte, will Pjöngjang nach Informationen des südkoreanischen Geheimdienstes nun weitere 6.000 Soldaten nach Russland entsenden. 1.000 dieser Soldaten seien bereits in Russland eingetroffen, es handle sich um Pioniertruppen.