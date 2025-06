Nordkorea schickt Russland tausende weitere Soldaten

Nordkorea entsendet nach südkoreanischen Angaben tausende weitere Soldaten zur Unterstützung Russlands im Angriffskrieg gegen die Ukraine. "Nordkorea sendet weitere Truppen und liefert Waffen an Russland", sagte der südkoreanische Abgeordnete Lee Seong-kweun am Donnerstag nach einem Geheimdienst-Briefing in Seoul. In der Vergangenheit habe diese Unterstützung "eine bedeutende Rolle bei Moskaus Bemühungen" gespielt, die russische Grenzregion Kursk zurückzuerobern.