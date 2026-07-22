Selenskij sprach mit US-Gesandten über mögliches Kriegsende
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat nach eigenen Angaben mit den beiden US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner über Wege zu einem Ende des Krieges mit Russland beraten. Bei dem Gespräch sei es darum gegangen, „wie man der Diplomatie neuen Schwung verleihen und den Frieden voranbringen kann“, erklärte Selenskij am Mittwoch im Onlinedienst X. Das Gespräch nannte er „fruchtbar und wichtig“.
„Frieden ist notwendig - ein Frieden in Würde“, schrieb Selenskij weiter und fügte hinzu: „Die Ukraine ist schon seit langem dazu bereit.“ Die Teams beider Länder stünden „weiterhin in engem Kontakt“.
Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über eine Beendigung des seit mehr als vier Jahren andauernden Kriegs sind festgefahren. Zudem gerieten die von den USA vermittelten Gespräche wegen des Iran-Kriegs in den Hintergrund. Moskau fordert den Rückzug ukrainischer Truppen aus der gesamten ostukrainischen Region Donezk - Kiew lehnt dies ab.
Russland greift die Ukraine seit Beginn seines Angriffskriegs nahezu täglich mit Drohnen und Raketen an. Die Ukraine hat ihre Gegenangriffen zuletzt intensiviert und dabei russische Raffinerien, Öllager und Frachtschiffe ins Visier genommen. US-Präsident Donald Trump hatte die ukrainischen Angriffe auf Energie-Infrastruktur tief auf russischem Gebiet kürzlich befürwortet, weil dies dazu beitragen könne, „dass es (der Krieg) zu einem Ende kommt“.
Kommentare