Selenskij sprach mit US-Gesandten über mögliches Kriegsende

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat nach eigenen Angaben mit den beiden US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner über Wege zu einem Ende des Krieges mit Russland beraten. Bei dem Gespräch sei es darum gegangen, „wie man der Diplomatie neuen Schwung verleihen und den Frieden voranbringen kann“, erklärte Selenskij am Mittwoch im Onlinedienst X. Das Gespräch nannte er „fruchtbar und wichtig“.

„Frieden ist notwendig - ein Frieden in Würde“, schrieb Selenskij weiter und fügte hinzu: „Die Ukraine ist schon seit langem dazu bereit.“ Die Teams beider Länder stünden „weiterhin in engem Kontakt“.