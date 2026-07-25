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Ausland

Ukraine-Krieg: Kasachstans Präsident ruft Putin zu Kriegsstopp auf

Russischer Präsident solle Kämpfe „einfrieren“.
25.07.2026, 19:09

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Russian President Putin and Kazakh President Tokayev meet in Omsk

Der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat Kreml-Chef Wladimir Putin zu einem Stopp der Kämpfe in der Ukraine aufgefordert. Bei einem russisch-kasachischen Gipfel im sibirischen Omsk schlug er am Samstag im Beisein Putins ein „Einfrieren“ des Konflikts vor. 

Kasachstan ist ein Verbündeter Russlands, hat aber nie Unterstützung für Moskaus Offensive in der Ukraine signalisiert.

Putin ruft Krisensitzung ein

„Wie kommt man aus dieser Situation heraus? Niemand weiß es, weil es die Positionen beider Seiten gibt“, sagte Tokajew in Omsk. „Aber es gibt andererseits auch einen Moment und die Möglichkeit, das alles einzufrieren.“ Es sei „eine Schande, junge Menschen sterben ... All das muss gestoppt werden“.

Wladimir Putin
Agenturen, jde  | 

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