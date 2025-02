Drei Jahre Krieg in der Ukraine: Eine Bilanz

Vermisste

Das Internationale Rote Kreuz dokumentiert insgesamt rund 50.000 Fälle von in dem Krieg vermissten Personen, ließ es Mitte Februar wissen – im vergangenen Jahr hat die Zahl sich demnach verdoppelt. Etwa 90 Prozent seien Soldaten. Die Organisation führt den Anstieg auf die Verschärfung des Konflikts, aber auch auf verbesserte Meldemechanismen zurück.

Geflüchtete

Laut UNO Flüchtlingshilfe sind aktuell rund 3,7 Millionen Menschen innerhalb der Ukraine auf der Flucht. 6,9 Millionen sind demnach ins Ausland geflohen, wovon 6,3 Millionen mittlerweile als Flüchtlinge in europäischen Staaten leben. Allein in den vergangenen sechs Monaten seien mehr als 200.000 Menschen aus ihren Häusern in der Ostukraine geflohen, weil dort die Angriffe zunahmen. Genaue Zahlen zu ermitteln, ist aber schwierig. Viele der neu vertriebenen Menschen sind offenbar ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen. Nach Österreich sind seit Kriegsbeginn fast 100.000 Menschen aus der Ukraine geflohen. Die meisten Ukrainer im Ausland wollen eines Tages in ihre Heimat zurückkehren.

Nicht zu unterschätzen sind auch die Traumata und langfristige psychische Folgen des Krieges, sowohl bei Geflüchteten als auch den in der Ukraine Verbliebenen. Kinder sind besonders gefährdet.