Selenskij stürzt in seine größte Krise: Hat er zu hoch gepokert?

Umso unverständlicher scheint deshalb, dass Selenskij, der 2019 noch als Kämpfer gegen Klüngelei die Wahl gewann, nun selbst gegen die Korruptionsbekämpfer ins Feld zieht . Mit dem „Gesetz 12414“ hätten die zwei unabhängigen Behörden Nabu und Sapo, die binnen der letzten elf Jahre beachtliche Erfolge erzielt hatten, quasi unter Selenskijs Kuratel gestellt werden sollen; so lautete zumindest der Plan. Eine aufgebrachte Öffentlichkeit machte ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung – am Donnerstag soll das Gesetz wieder revidiert werden.

Selenskij gilt seither als angeschlagen, nicht nur im Inland, sondern vor allem in Europa. Ausschlaggebend für die Rückabwicklung des Gesetzes war dem Vernehmen nach nämlich weniger der Protest in Kiew, sondern Druck aus Brüssel: Schon vor dem Eklat hatte die EU mehrere Milliarden an Hilfen zurückgehalten, weil der EU-Kandidat keine Fortschritte in der Korruptionsbekämpfung gemacht hatte. Nach Verabschiedung des Gesetzes ließ man Kiew informell wissen: Geht das Ganze tatsächlich so durch, werde die EU die gesamte Finanzhilfe aussetzen.

Zwar wäre das technisch nicht so einfach, aber die Drohung scheint gewirkt zu haben. Seit Kriegsbeginn bekam das Land 138,9 Milliarden Dollar für Gehälter, Pensionen oder Gesundheitswesen, den größten Brocken davon – mehr als 50 Milliarden Dollar – von der EU. Ohne diese Hilfe von außen wäre die Ukraine nicht lebensfähig, und eine Fortführung des Krieges wäre völlig undenkbar.