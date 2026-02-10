Schneller EU-Beitritt für Ukraine? Politischer Widerstand wächst

Die Ukraine auf dem Weg in die EU, im Schnellverfahren und gegen alle bisher gültigen Regeln? Die diskreten Pläne der EU-Kommission, über die der KURIER wie auch einige internationale Medien zuletzt berichtete, sorgen auch in der EU-Politik für merkliche Beunruhigung. "Das wäre unfair und ungerecht" Nicht nur, dass EU-Länder wie Ungarn oder die Slowakei bereits Widerstand gegen einen solchen Beitritt ankündigen, auch im EU-Parlament gibt man sich angesichts der möglicherweise rasanten Kehrtwende in der EU-Kommission besorgt. "Das wäre unfair und ungerecht", meint etwa Reinhold Lopatka, Fraktionschef der ÖVP im EU-Parlament: "Eine solche Sonderregelung darf es nicht geben."

Einzig mögliche Sicherheitsgarantie Die Idee ist - wie so viele Ideen derzeit - über den Atlantik nach Europa gekommen. Donald Trump brachte den raschen EU-Beitritt der Ukraine vor wenigen Wochen erstmals ins Spiel. Er soll die unausweichliche Abtretung von Gebieten an Russland durch einen möglichen Friedensvertrag für die Ukrainer akzeptabel machen.

Präsident Wolodymyr Selenskij braucht Sicherheitsgarantien für sein Land, um Russland vor einem neuerlichen Angriff zurückschrecken zu lassen. Den NATO-Beitritt, Selenskijs ursprünglicher Wunsch, würde der Kreml niemals akzeptieren, einen militärischen Schutzschirm der USA über der Ukraine wollen die Amerikaner nicht aufspannen. Also bleibt nur der EU-Beitritt, den Selenskij seinen Landsleuten als Erfolg verkaufen könnte. Der müsste allerdings im Schnellverfahren ablaufen, nicht als bürokratischer Dauerlauf über Jahre und Jahrzehnte, wie ihn die derzeitigen EU-Beitrittskandidaten am Westbalkan durchleiden.

Beitritt auf den Kopf gestellt Für dieses Schnellverfahren, das zumindest nach Ansicht des Weißen Hauses schon Ende 2027 mit einem EU-Beitritt abgeschlossen werden könnte, bereitet die EU-Kommission im Hintergrund mehrere Vorgangsweisen vor. Die derzeit wahrscheinlichste Variante: Die EU nimmt die Ukraine zwar grundsätzlich als Mitglied auf, doch aktiv darf das Land nur bei den politischen Themen mitspielen, bei denen es die entsprechenden Kapitel der EU-Verträge bereits übernommen und in Kraft gesetzt hat. Genau umgekehrt also als es bisher der Fall und auch derzeit bei den Staaten des Westbalkan gehandhabt wird. Dort sind die derzeitigen Favoriten für einen raschen EU-Beitritt, Albanien und Montenegro, gerade dabei, diese Kapitel mühsam abzuarbeiten.