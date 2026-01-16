EU-Kommission plant beschleunigten Beitritt der Ukraine

Ein EU-Beitritt light, mit weniger Stimmrechten und weniger politischem Gewicht, aber dafür im Eiltempo, vorbei an allen anderen Beitrittskandidaten? Das ist offensichtlich der Plan, an dem in der EU-Kommission in Brüssel gebastelt wird, so zumindest ein Bericht der meist gut informierten Tageszeitung Financial Times. Zuständige Kommissarin für die EU-Erweiterung ist die Slowenin Martha Kos. Die allerdings hat bisher, auch gegenüber dem KURIER, solche Überlegungen immer strikt zurückgewiesen. Der EU-Beitrittsprozess sei ein strikt nach dem Regelbuch ablaufendes Verfahren, bei dem ausschließlich die Fortschritte der Beitrittskandidaten zählten. 33 Kapitel, von rechtsstaaatlichen Grundlagen bis zum Umweltschutz sind abzuarbeiten. Während Balkanstaaten wie etwa Albanien, oder Montenegro im Eiltempo diese Kapitel abarbeiten und mit einem EU-Beitritt ab 2028 rechnen, steht die Ukraine als Beitrittskandidat ganz am Anfang. Auch von einem teilweisen Beitritt mit eingeschränkten Rechten und Pflichten hielt Kos bisher nichts.

Politischer Druck wächst Doch der Druck auf Brüssel ist in den vergangenen Monaten massiv angewachsen, vor allem aus Washington, wo die Trump-Regierung einen EU-Beitritt als politisches Werkzeug zur Absicherung der Ukraine betrachtet, auch weil der NATO-Beitritt, den Kiew immer anvisiert hat, zunehmend unmöglich erscheint. Für Selenskij könnte der EU-Beitritt die einzige Möglichkeit sein, um seinen Landsleuten die Abtretung großer Gebiete an Russland zu verkaufen. "Besondere Zeiten erfordern eben besondere Maßnahmen", meint ein hochrangiger EU-Diplomat, der anonym bleiben will, zur Financial Times, "Wir untergraben keineswegs die Prinzipien der Erweiterung, wir erweitern sie nur." Diese Regeln seien vor mehr als dreißig Jahren verfasst worden - exakt 1993 - und müssten ohnehin einmal überarbeitet werden. Während man also in der EU-Kommission den Beitritt der Ukraine offensichtlich als geopolitische Notwendigkeit betrachtet und eine Chance, die es jetzt zu nützen gelte, gibt es aus kaum einer europäischen Hauptstadt ein offenes Bekenntnis zu einem raschen Beitritt. Das liegt auch an den Umfragen, die nirgendwo ein klare Mehrheit für und in vielen Ländern - etwa in Österreich - eine klare Mehrheit gegen einen kurzfristigen Beitritt zeigen.