Ukraine: Diese Folgen hat der Dammbruch für den Krieg

Durch die neue Lage ergeben sich sowohl für Moskau als auch für Kiew Vor- und Nachteile. Für den Augenblick scheint der von Überflutungen betroffene Frontabschnitt als Angriffsziel für die Ukrainer aus dem Spiel. Die Wassermassen machen ein Vordringen größerer Kräfte unmöglich. Die ukrainische Armee ist derzeit gleichzeitig weiter damit beschäftigt, Flutopfer zu retten und zu versorgen. Tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

Die Flut lässt zudem auch den Wasserstand von Nebenflüssen am Unterlauf des Dnipro steigen, was zu logistischen Problemen im Hinterland führen kann. Unter diesen Umständen ist in der Region nicht an eine ukrainische Offensive zu denken.

Auswirkungen auf Kampfhandlungen

Die Überschwemmung hat aber auch längerfristig in der Region ihre Auswirkungen auf mögliche Kampfhandlungen. So wird selbst nach dem Absinken der Wassermassen der Boden einigen Experten zufolge über Wochen, wenn nicht Monate sumpfig sein. Ein schnelles Vorankommen ist damit praktisch unmöglich. Schweres Gerät droht einfach einzusacken. Das ist ein Nachteil für die Ukrainer, die bei vergangenen Offensiven auf schnelle und bewegliche Einheiten gesetzt hatten.

Vizeverteidigungsministerin Hannah Maljar warf am Sonntag Russland vor, den Staudamm gesprengt zu haben, um eine Offensive der Ukrainer im Gebiet Cherson unmöglich zu machen, so Reserven zu befreien, um sie an andere Frontabschnitte zu verlegen.

