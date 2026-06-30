EU gibt 3,9 Milliarden Euro für Ukraine-Drohnen frei

Die EU-Kommission zahlt weitere 3,9 Milliarden Euro aus dem 90-Milliarden-Euro-Kredit an die Ukraine aus, um das Land bei der Beschaffung von Drohnen gegen den russischen Angriffskrieg zu unterstützen. Wie die EU-Behörde am Dienstag in Brüssel mitteilte, sollen weitere Zahlungen in den kommenden Tagen folgen, bis die Tranche von 6 Milliarden Euro für Drohnen vollständig abgedeckt ist. Die Auszahlung folgt auf eine erste Makrofinanzhilfe in Höhe von 3,2 Milliarden Euro.

„Der Einfallsreichtum der Ukraine ist der Schlüssel zu ihrem Erfolg im Widerstand gegen die groß angelegte Invasion Russlands. Diesen Einfallsreichtum wollen wir unterstützen“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Investitionen würden der Ukraine helfen, ihre Bürger zu schützen, ihre Souveränität zu verteidigen und die Sicherheit Europas zu stärken. Europa stehe fest an der Seite der Ukraine, „solange es dauert, bis ein gerechter und dauerhafter Frieden erreicht ist“, betonte von der Leyen.