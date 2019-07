TV-Moderatorin verärgerte Fortnite-Fans mit Kritik am Computerspiel

Beim Fortnite World Cup in New York kämpften am Wochenende knapp 200 junge Menschen beim Online-Überlebens-Spiel um Preisgelder von insgesamt 30 Millionen Dollar (26,93 Mio. Euro), viele von ihnen sind minderjährig. Auf Twitter reagierten viele Zuschauer empört - sie stießen sich an der negativen Bewertung des E-Sport-Events in der ARD-Sendung und bezeichneten Scharfs Aussage als "populistisch" und "naiv".