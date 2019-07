Fortnite-WM: 17-jähriger Kärntner holt Titel und wird Millionär

Der Sieger der US-Open im Arthur-Ashe-Tennisstadion in New York bekommt heuer 3,85 Millionen US-Dollar (3,45 Mio. Euro). Fast genau so viel gewannen am selben Ort Samstagabend ein erst 17-jähriger Kärntner und sein norwegischer Spielpartner. Das Duo kürte sich im Team-Bewerb zum Sieger der „ Fortnite“-Weltmeisterschaft, einem der aktuell beliebtesten Computerspiele weltweit.