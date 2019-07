TV-Duell um May-Nachfolge: Hunt attackierte Favoriten Johnson

Johnson in Umfragen klar vorn

Es war wohl der Mut der Verzweiflung, der Hunt antrieb, als er Johnson kürzlich vorwarf, er könne "mit Druck nicht umgehen" und sei außerdem nicht fähig, "sich mit Details zu beschäftigen". Denn das Rennen scheint entschieden, bevor es in die letzte Runde geht. Bis 22. Juli können die Mitglieder der britischen Konservativen über ihren Parteichef entscheiden. Und da die Tories an der Regierung sind, zieht der auch als Nachfolger von Theresa May und damit britischer Premierminister in die Downing Street ein. Wer das sein wird, daran lassen jüngste Umfragen keinen Zweifel: Für Boris Johnson sprechen sich 74 Prozent der Befragten aus, für Hunt lediglich 26 Prozent. Bei seinen Parteifreunden punktet Johnson mit seiner entschlossenen Haltung in Sachen Brexit. Er verspricht den EU-Austritt am 31. Oktober – mit oder ohne Vertrag.

Fehler verziehen

Johnson hatte sich in den vergangenen Wochen markante Fehler geleistet. Er vergaß Namen bekannter Parteifreunde, verzettelte sich bei wichtigen Fakten und tauchte ständig in den Klatschspalten auf, weil er öffentlich hitzige Debatten mit seiner Freundin ausfocht.

Doch der Beliebtheit des ewigen Polit-Popstars der Konservativen scheint all das keinen Abbruch zu tun. Die Briten sind an das exzentrische Gehabe Johnsons und seine Rolle als Tabubrecher nicht nur gewohnt, sie lieben den 55-Jährigen dafür. Schließlich gibt er der Politik Spaß und Dramatik – beides schätzt man auf der Insel, und beides liefert den Boulevardmedien immer Stoff für Schlagzeilen. Dass Hunt jetzt Johnson wegen dieser Posen attackiert – "sich aufplustern ist keine Verhandlungstaktik mit der EU" – lässt ihn auf viele Briten eher neidvoll wirken.