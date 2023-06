Türkei-Wahl: Für Forscher gibt es Anzeichen für Manipulation

"Statistisch siginifikante Hinweise" auf Manipulation

Zudem fanden sie "kleine, aber statistisch signifikante Hinweise" auf Wählermanipulation. Vor allem in Gebieten mit wenigen und kleineren Wahllokalen gab es zum Teil deutlich erhöhte Wahlbeteiligungszahlen und ebenso hohe Stimmenanteile pro Erdogan, was zum Beispiel auf Einschüchterungsstrategien hinweist. Für Klimek und Thurner weisen die neuen Ergebnisse "darauf hin, dass es bei den Wahlen in der Türkei weiterhin zu statistischen Unregelmäßigkeiten kommt, die auf Wahlbetrug hindeuten könnten".

Im Gegensatz zu 2018, wo die Forscher zeigten, dass die Unregelmäßigkeiten das Ergebnis des Wahlganges über die 50-Prozent-Hürde für Erdogan hievten, war die Verschiebung heuer kleiner. 2023 verfehlte der mittlerweile in der Stichwahl am 28. Mai im Amt bestätigte Präsident die absolute Mehrheit in der ersten Runde knapp.

Die Ergebnisse der Untersuchung des CSH Wien.