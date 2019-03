Türkei: UN soll in Golan-Streit eingreifen

Türkei: UN einschalten

Von arabischer Seite, Russland, Syrien und der Türkei wurde das Vorhaben scharf kritisiert. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will im Streit über die Zugehörigkeit der Golanhöhen die UN einschalten. Trumps Erklärung, der Golan gehörte zu Israel, sei ein Wahlkampfgeschenk an Benjamin Netanyahu, sagte Erdogan am Sonntag dem Sender TGRT Haber. Am Freitag hatte Erdogan erklärt, es könne nicht zugelassen werden, dass die Besetzung der Höhen für rechtmäßig erklärt werde. Trumps Schritt unterstütze Israels "Politik der Besatzung" und vertiefe den Konflikt in der Region, so Erdogans Sprecher, Ibrahim Kalin, via Twitter.

"Die territoriale Integrität von Staaten ist das fundamentalste Prinzip internationalen Rechts", kommentierte Außenminister Mevlüt Cavusoglu in der Nacht auf Freitag Trumps Ankündigung. Versuche der USA, Israels Rechtsverstöße zu legitimieren, würden nur zu mehr Gewalt und Schmerz führen. "Die Türkei unterstützt die territoriale Integrität Syriens", so Cavusoglu.