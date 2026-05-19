Jihadismus-Verdacht: Über hundert Festnahmen in der Türkei

In der Türkei sind bei einem Großeinsatz der Anti-Terror-Polizei mehr als hundert Personen wegen des Verdachts festgenommen worden, Verbindungen zur Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu haben.

Den 110 Festgenommenen wird vorgeworfen, im Rahmen illegaler Vereinigungen Kurse organisiert, Kinder mit der IS-Ideologie indoktriniert und Spenden für die Miliz gesammelt zu haben. Auch sollen sie versucht haben, neue IS-Mitglieder anzuwerben.