Pfefferspray und Tränengas: Stimmung in der Türkei heizt sich weiter auf

Trotz des offiziellen Demonstrationsverbots in Folge der Verhaftung und Amtsenthebung des Istanbuler Bürgermeisters und Erdogan-Rivalen, Ekrem İmamoğlu (53), gingen am Sonntag erneut Hundertausende in der Türkei auf die Straße. Die Opposition spricht von einer Million Teilnehmer allein in Istanbul. Sie protestieren gegen den offensichtlichen Versuch von Präsident Recip Tayyip Erdoğan, die Opposition im Lande kalt zu stellen.

Großteils dürften die Proteste friedlich verlaufen sein, doch es kam in der Nacht auch zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Sie setzte Tränengas und Pfefferspray ein. 1.133 Verdächtige wurden bei „illegalen Demonstrationen“ zwischen dem 19. März und dem 23. März 2025 festgenommen, schrieb Innenminister Ali Yerlikaya auf X (vormals Twitter). Nach Angaben der Journalistengewerkschaft wurden auch neun Berichterstatter festgenommen. Darunter sei auch ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP. Sie hatten über die nächtlichen Protesten in mehreren Städten gegen die Verhaftung des populären Oppositionellen berichtet.

Bis zu Generalstreik

Für Montag riefen Opposition und Gewerkschaft zu neuerlichen Protesten beziehungsweise zu einem Generalstreik auf. Wie heftig die Proteste noch werden, ist fraglich. Bereits jetzt gelten sie als die größten Unruhen seit den Gezi-Park-Protesten 2013. Und auch die Istanbuler Börse stürzte in Folge von Imamoglus Verhaftung am vergangenen Mittwoch so massiv ab wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Am Montag erholten sich die Kurse zwar wieder leicht, doch der Schaden ist angerichtet.