Türkei erlässt Haftbefehle gegen Erdogan-Kritiker Güngör

Der deutsche Soziologe Kenan Güngor ist auch in Österreich regelmäßiger Gast in TV-Dlskussionen und wird als Experte für Integrationsfragen auch immer wieder von der heimischen Politik konsultiert. Jetzt hat der kurdischstämmige Güngör über seine Facebook-Homepage bekannt gemacht, dass die türkischen Behörden zwei Haftbefehle gegen ihn ausgestellt hätten. Güngör kann somit nicht mehr in die Türkei einreisen. "Es war nur einer Frage der Zeit, dass ich wegen dem, was ich zu den hegemonialen, antidemokratischen Entwicklungen in der Türkei und des Erdoganregimes sage und schreibe, mit zwei Haftbefehlen 'geadelt' wurde.", schreibt Güngör auf Facebook.

Erdogan-Kritiker

Güngör, der seit vielen Jahren vor allem in Österreich tätig ist, gilt als harter Kritiker der Regierung in Ankara und von Präsident Erdogan persönlich. Der Soziologe sieht sich selbst nicht als "Opfer dieses Unrechtsregimes". Er betrachtet es als "den Preis, den man/frau bereit ist, für seine Überzeugung zu zahlen". Er will trotzdem an seiner offenen Kritik an Erdogan festhalten. Erst das Schweigen, schreibt er, würde ihn zum Opfer machen.