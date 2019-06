Trumps Politik auf dem Prüfstand

Am 18. Juni soll es amtlich werden. US-Präsident Donald Trump will in der nach dem Direktvertriebsgiganten Amway benannten Arena in Orlando, Florida, vor 20.000 Anhängern seine Kandidatur für eine zweite vierjährige Amtszeit ab Jänner 2021 bekannt geben. Im Mittelwert der relevanten Meinungsforschungsinstitute ist der New Yorker Geschäftsmann der unbeliebteste Commander-in-Chief seit Jahrzehnten. Nur 40 Prozent sind mit seiner Amtsführung zufrieden. Gleichwohl geben ihm in aktuellen Umfragen 54 % der Amerikaner solide Chancen auf eine Wiederwahl. 41 % glauben an seine Niederlage.

Warum das so ist, liegt für den bald 73-Jährigen auf der Hand: „Keine Regierung hat in den ersten zwei Jahren mehr getan als die Trump-Regierung.“ Aus Trumps Sicht geht es den USA heute so gut wie noch nie in ihrer über 240-jährigen Geschichte. Dass eine Armada von Experten dieser Deutung widerspricht, hält Trump für den Ausdruck von Gehässigkeit oder „Fake News“. Aber wie sieht seine Bilanz im Sinne von Versprochen-Gehalten tatsächlich aus? Ein Überblick.