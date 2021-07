Trump: "Halten ein Versprechen nach dem anderen"

In Washington selbst zogen Zehntausende Demonstranten am Weißen Haus vorbei. Der People's Climate March bildete den Abschluss einer Serie von Protesten, die am Wochenende zuvor mit dem March for Science von Wissenschaftern und Forschern begonnen hatte. Viele Teilnehmer trugen am Samstag Plakate, die Trumps Klimapolitik kritisierten. Er hat die globale Erwärmung als Schwindel bezeichnet und erwägt, das Pariser Klimaabkommen aufzukündigen. Vor seinem Auftritt in Harrisburg wurde er gefragt, ob er eine Botschaft für die Demonstranten habe. "Genießt den Tag, genießt das Wetter", antwortete er.

Laut Umfragen ist Trump in der Bevölkerung ungewöhnlich unbeliebt für einen Präsidenten zu diesem Zeitpunkt in der ersten Amtszeit. Einer am Freitag veröffentlichten Erhebung des Instituts Gallup zufolge bewerten 43 Prozent der Befragten seine Arbeit positiv und 51 Prozent negativ. Die Statistik-Website FiveThirtyEight berechnete am Samstag auf der Grundlage mehrerer Studien Zustimmungswerte von 42 Prozent für Trump und 52,6 Prozent gegen ihn. Damit sei der Milliardär nach 100 Tagen mit deutlichem Abstand weniger beliebt als die vorherigen 13 Präsidenten - bis zurück zu Harry Truman, bei dem 1945 erstmals Umfragen zu diesem Zeitpunkt erhoben worden seien.