Signal-Skandal: US-Angriffspläne in voller Länge veröffentlicht

Zeitlicher Ablauf des Angriffs am Samstag, 15. März (Eastern Time):

11:44 Uhr: Verteidigungsminister Pete Hegseth postete ein „TEAM UPDATE“ mit dem Hinweis, dass das Wetter günstig sei und das CENTCOM (Central Command) grünes Licht für den Missionsstart gegeben habe.

12:15 Uhr: Start der ersten Angriffswelle von F-18-Kampfflugzeugen („F-18s LAUNCH (1st strike package)“). Dies war 31 Minuten nach der Nachricht von Hegseth und über zwei Stunden vor dem erwarteten Zeitpunkt, an dem das primäre Ziel, ein Houthi-„Terrorist“, getötet werden sollte.

13:45 Uhr: Beginn des „Trigger Based“ F-18-Ersteinsatzfensters. Es wurde erwartet, dass sich das Ziel an seinem bekannten Aufenthaltsort befindet und die Drohnenstarts (MQ-9s) erfolgen.

14:10 Uhr: Start weiterer F-18-Flugzeuge (zweite Angriffswelle) („More F-18s LAUNCH (2nd strike package)“).

14:15 Uhr: Drohnen erreichen das Ziel. Dies war der Zeitpunkt, an dem die ersten Bomben definitiv fallen sollten, abhängig von früheren „Trigger Based“-Zielen („Strike Drones on Target (THIS IS WHEN THE FIRST BOMBS WILL DEFINITELY DROP, pending earlier ‘Trigger Based’ targets)“).

15:36 Uhr: Beginn des zweiten F-18-Einsatzes und Start der ersten seegestützten Tomahawk-Raketen („1536 F-18 2nd Strike Starts – also, first sea-based Tomahawks launched“).

Es wurde versichert, dass die operative Sicherheit (OPSEC) gewährleistet sei („We are currently clean on OPSEC“).

• Echtzeit-Informationen nach dem Angriff:

Um 13:48 Uhr (Eastern Time) teilte der Nationale Sicherheitsberater Michael Waltz mit, dass in Sanaa ein Gebäude eingestürzt sei und es mehrere positive Identifizierungen gegeben habe. Er lobte Hegseth, General Michael E. Kurilla (Kommandeur des CENTCOM) und die Geheimdienste (IC). Die „mehrfachen positiven IDs“ deuteten darauf hin, dass die Identitäten des oder der Houthi-Ziele durch nachrichtendienstliche Mittel bestätigt wurden.

Um 14:00 Uhr präzisierte Waltz, dass das erste Ziel – der oberste Raketenexperte – positiv identifiziert wurde, als er das Gebäude seiner Freundin betrat, und dass dieses nun eingestürzt sei.

CIA-Direktor John Ratcliffe kommentierte dies um 14:35 Uhr mit „Ein guter Anfang“.