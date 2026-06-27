„Willkommen, aber benehmt euch!“: Trump stellt neuen Reisepass vor

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US-Präsident Donald Trump hat einen neuen, limitierten US-Reisepass zum 250. Gründungstag der USA vorgestellt, der ein Bild von ihm enthält. „Der neue Reisepass der USA, auf dem steht: 'Willkommen, aber benehmt euch!“, erklärte Trump am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social, auf dem er ein Foto des Passes veröffentlichte.

Das Bild zeigt Trump finster blickend, wie er sich auf seinen Schreibtisch stützt, sowie seine Unterschrift. Im Hintergrund ist der Text der Unabhängigkeitserklärung zu sehen. Das Bild scheint auf einem Porträt zu basieren, welches vom Fotografen des Weißen Hauses, Daniel Torok, gemacht wurde. Auf der nächsten Passseite ist ein Gemälde zu sehen, das die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1776 darstellt. „Patrioten-Pass“ Das Weiße Haus veröffentlichte ebenfalls ein Bild des Passes und schrieb dazu: „Patrioten-Pass“. Das US-Außenministerium reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Es hatte zuvor einen neuen Pass angekündigt, der ab dem 6. Juli erhältlich sei.