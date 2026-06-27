„Willkommen, aber benehmt euch!“: Trump stellt neuen Reisepass vor
Zusammenfassung
- US-Präsident Donald Trump hat einen limitierten US-Reisepass zum 250. Gründungstag der USA vorgestellt, der sein Porträt und seine Unterschrift zeigt.
- Der als „Patrioten-Pass“ bezeichnete Pass zeigt im Hintergrund die Unabhängigkeitserklärung und auf der Folgeseite ein Gemälde ihrer Unterzeichnung von 1776.
- Die neuen Pässe sollen ab dem 6. Juli erhältlich sein und machen Trump zum ersten amtierenden Präsidenten auf Reisedokumenten der US-Bürger.
US-Präsident Donald Trump hat einen neuen, limitierten US-Reisepass zum 250. Gründungstag der USA vorgestellt, der ein Bild von ihm enthält.
„Der neue Reisepass der USA, auf dem steht: 'Willkommen, aber benehmt euch!“, erklärte Trump am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social, auf dem er ein Foto des Passes veröffentlichte.
Das Bild zeigt Trump finster blickend, wie er sich auf seinen Schreibtisch stützt, sowie seine Unterschrift. Im Hintergrund ist der Text der Unabhängigkeitserklärung zu sehen. Das Bild scheint auf einem Porträt zu basieren, welches vom Fotografen des Weißen Hauses, Daniel Torok, gemacht wurde. Auf der nächsten Passseite ist ein Gemälde zu sehen, das die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1776 darstellt.
„Patrioten-Pass“
Das Weiße Haus veröffentlichte ebenfalls ein Bild des Passes und schrieb dazu: „Patrioten-Pass“. Das US-Außenministerium reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Es hatte zuvor einen neuen Pass angekündigt, der ab dem 6. Juli erhältlich sei.
Die neuen Pässe sind Teil der beispiellosen Bemühungen des US-Präsidenten, sich etwa durch Namensänderungen von Gebäuden und Institutionen zu verewigen. Er wird der erste amtierende Präsident sein, der in Reisedokumenten der US-Bürger abgebildet ist.
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