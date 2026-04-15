Trump bezeichnet Ungarn-Wahlsieger Magyar als "guten Mann"

US-Präsident Donald Trump hat dem ungarischen Wahlsieger Péter Magyar sein Vertrauen ausgesprochen. "Ich denke, der neue Mann wird einen guten Job machen - er ist ein guter Mann", sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) gegenüber dem Fernsehsender ABC News.

Ungarns bisheriger Regierungschef Viktor Orbán, der von Magyars Partei TISZA am Sonntag mit einem Erdrutschsieg besiegt worden war, galt lange als enger Verbündeter Trumps.

Zuvor hatte der US-Präsident bereits gegenüber der italienischen Zeitung Corriere della Sera gesagt, Orbán "war mein Freund". Dieser sei "ein guter Mann" gewesen, räumte er ein, etwa in seiner Migrationspolitik. US-Vizepräsident JD Vance, der wenige Tage vor der Wahl mit Orbán in Budapest aufgetreten war, hatte am Montagabend gesagt, die US-Führung sei "nicht überrascht" gewesen über Orbáns Wahlniederlage.