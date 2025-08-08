Trumps Ultimatum an Putin endet heute: "Werden sehen, was er zu sagen hat"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

US-Präsident Donald Trump sieht sich selbst als Friedensstifter. Vor seiner Rückkehr ins Weiße Haus hatte er versprochen, den seit dreieinhalb Jahren andauernden Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden. Daraus wurde bekanntlich nichts. Der russische Präsident Wladimir Putin zeigte sich bis dato unbeeindruckt von Trumps Forderungen nach raschem Frieden - so setzte der US-Präsident seinem russischen Gegenüber Mitte Juli eine Frist von 50 Tagen, um mit der Ukraine eine Waffenruhe zu vereinbaren. Andernfalls würden US-Sanktionen drohen. Ende Juli verkürzte Trump die Frist auf zehn Tage. "Es gibt keinen Grund, zu warten. Wir sehen einfach keine Fortschritte", zeigte sich Trump von Putin enttäuscht.

Heute, Freitag, läuft die Frist ab. Wie er nun mit seinem selbst gesetzten Ultimatum an Putin umgeht, ist noch nicht klar. Auf die Frage, ob die Deadline immer noch stehe, sagte Trump über Putin: "Wir werden sehen, was er zu sagen hat. Es liegt ganz bei ihm." Trump und Putin wollen sich voraussichtlich kommende Woche erstmals persönlich zu Gesprächen über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine treffen. Beide Seiten erklärten, die Zeit sei reif für einen solchen Gipfel. Tag und Ort stehen bisher nicht fest. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij würde dabei in einer späteren Phase zu den Gesprächen hinzugezogen werden. Noch im Frühjahr hatte Kiew darauf bestanden, bei allen Gesprächen direkt beteiligt zu sein.

Trump sieht keine Notwendigkeit, dass sich Putin und Selenskij vorab treffen. Auf eine entsprechende Frage von Journalisten, ob Putin zunächst Selenskij treffen müsse, sagte Trump: "Nein." Unterdessen dringt Selenskij bei den laufenden US-Verhandlungen mit Russland über ein Kriegsende auf einen stärkeren Einfluss der Europäer. Selenskij: Krieg und seine Beendigung betreffen ganz Europa Selenskij erachtet einen größeren europäischen Einfluss bei den Verhandlungen als notwendig. "Alle zu treffenden Entscheidungen, um diesen Krieg zu beenden und Sicherheit zu garantieren, betreffen tatsächlich das gesamte Europa und nicht nur einen", sagte das Staatsoberhaupt in seiner abendlichen Videobotschaft. Das sei ein Krieg Russlands nicht nur gegen die Ukraine, sondern "in Europa und gegen Europa", so Selenskij.