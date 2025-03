Nächste Kehrtwende: Trump gewährt Mexiko und Kanada Zoll-Aufschub

Die Märkte reagieren entnervt, Unsicherheit ist schließlich Gift für die Wirtschaft. In seiner ersten Amtszeit hat der jetzige US-Präsident einmal getwittert, wenn der Dow Jones innerhalb von zwei Tagen mehr als 1.000 Punkte verliert, gehört der Präsident impeached, also des Amtes enthoben, erinnert sich WIFO-Außenhandelsexperte Harald Oberhofer .

Was ist passiert? Völlig überraschend hat Trump die erst am Dienstag verhängten Importzölle auf Waren aus Mexiko und Kanada wieder ausgesetzt. Trump unterzeichnete ein Dekret, mit dem die Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus beiden Nachbarstaaten (zehn Prozent für kanadisches Öl und Gas) bis zum 2. April suspendiert werden. Kanada reagierte, und setzte seine Zölle auf US-Importe ebenfalls bis zum 2. April wieder aus.

Trump habe den Aufschub aus "Respekt und Entgegenkommen für Präsidentin Claudia Sheinbaum" gewährt, sagte er in Richtung von Mexikos Staatsoberhaupt. Auch mit Kanadas Premier Justin Trudeau, über den er sich zuletzt mehrfach lustig gemacht hat, habe er telefoniert.

Gute Beziehung

Die Beziehung zu Mexiko sei gut, erklärte Trump nun überraschend. Man arbeite jetzt gemeinsam hart daran, Migranten am illegalen Grenzübertritt in die Vereinigten Staaten zu hindern und den Fentanyl-Schmuggel zu stoppen. Beide Punkte hat Trump Mexiko wiederholt vorgeworfen und als Grund für die Verhängung von Zöllen genannt.

Sheinbaum hat damit einen kleinen Sige eingefahren. Der mexikanische Peso wertete auf, Aktienkurse in Mexiko legten zu.